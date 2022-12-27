嘉義文化路夜市名店「阿池魷魚肉羹」宣布要在112年1月31日歇業，引起網友討論，不少老饕相當不捨。而阿池魷魚肉羹的的老闆說，因為太太的健康問題，醫師警告繼續做恐活不了幾年，加上如今孩子都能自立自強，兩人也不缺錢，因此決定要結束營業，和老婆去過退休生活了。

阿池魷魚肉羹日前在臉書粉專發文說，感謝大家60多年來的照顧，但很遺憾的告訴大家，阿池魷魚羹將在明年（112年）的1月31日起歇業，真的很謝謝一路走來，大家的愛戴與支持。引起網友熱議，「好吃的餐點，以後只能刻印在腦海裡了」好吃的魷魚肉羹就這樣落幕了，祝老闆娘早日康復」、「闆娘含辛茹苦栽培優秀兒女成長，現在要好好照顧自己，可口美味的阿池魷魚羹只能留在夢中回憶了」。

阿池魷魚肉羹將在明年1月31日歇業。（圖／翻攝自阿池魷魚肉羹臉書）

一名網友在臉書社團《嘉義綠豆大小事》上分享，嘉義夜市60年老店「阿池魷魚肉羹」宣布要歇業，老闆表示，這幾年他們每天早上9點開店到晚上11點，算下來年收入也有上千萬元，但是這一年老婆的身體狀況越來越不好，醫師甚至還警告，若繼續做下去恐活不了幾年，考量到孩子都大了，他們也不缺錢，因此決定要把店收起來了。

阿池魷魚肉羹的老闆說，這間店從老婆的阿公就開始經營，至今已超過60年了，如果有人願意來承接這間店，他很願意把手藝全部傳授，若找不到那個有緣人，那可能就會出租或是把店面給賣掉，他和老婆要去過退休生活了。