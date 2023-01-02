網路無奇不有，什麼都有人賣，一名男網友表示，在電商網站發現有賣家賣綁肉羹的塑膠繩，一條要價300元，但竟然賣出4條，獲得買家5顆星好評，讓他直呼不可思議，並將其PO上網，有知情人爆暗黑真相，表面看起來是賣塑膠繩，實際上是賣別的東西，「老套路了」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》指出，在電商「蝦皮購物」發現有賣家販售小吃攤用來綁塑膠袋的塑膠繩，一條賣300元，商品標題還寫「剛吃肉羹麵綁在上面的塑膠繩」，頁面顯示已售出4條，還獲得買家5顆星好評，令他看了嘖嘖稱奇直呼，「滿厲害的，還能賣出4個」。

原PO發現蝦皮有賣綁肉羹的塑膠繩。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文曝光，隨即引發上千網友討論，「已售出4組是？？」、「什麼都賣什麼都不奇怪」、「是賣家自己賣，自己買嗎？」、「吃完麵都會留起來啊！我有很多，那我也可以賣嗎」、「好扯！還5顆星好評耶」、「我看了什麼？」、「我還看過賣橡皮筋當幸運繩的，紅、黃、綠各一條」。

留言中有不少知情人說，這樣的販售形式是掛羊頭賣狗肉，「賣A出B，水很深」、「賣的不是塑膠繩，但下單的是這個賣場，老套路了」、「不用想就知道有內幕啊」、「這是專屬賣場啦！隨便掛圖片上去賣，實際出貨內容物不是這個」、「我就買過二手衣服，賣家也是叫我去蝦皮下單，結果打開是一本書的頁面，很多這種的」、「可能是在賣違禁品，這只是幌子，會下單的就知道是賣什麼」。