擔心美國經濟陷入衰退，隔晚美股下挫，標普連跌第四日，港股上日跌77點後，今早多空拉鋸，午後急跌，全日高低波幅高達937點，收盤跌逾600點。

恒指開低60點，報19,380點，早盤最多跌108點，低見19,332點；之後止跌回升，最多漲158點，高見19,600點，後升幅大縮，更一度再度回落。最終恒指午盤收報19,469點，升28點。

市場憧憬防疫政策轉向放鬆，港股午後升幅擴大，最多升296點，高見19,737點，再創逾三個月高，之後大陸公布進一步優化落實10條新的疫情防控措施，作為11月公布的優化防疫「20條」的補充，包括輕症可居家隔離，以及減核檢範圍次數等。

措施公布後，大盤下跌，尾盤跌幅擴大，恒指曾跌641點，低見18,799點，最終收報18,814點，跌626點或3.2％。大市全日成交2,074.16億港幣。

國指跌220點或3.3％，報6,432點。科指午後曾急升3.7％，高見4,316點，創今年8月底以來高位，之後迅速回落，收盤跌156點或3.8％報4,004點。

指標個股部分，騰訊跌3.7％報300.2港幣，成交居首達127.35億港幣。新地升2％，為表現最好藍籌。碧桂園急跌15.5％，為表現最差藍籌。