港股3天累漲逾千四點後，2日早段小幅上漲。恒指開盤漲48點報18,785。
香港信報報導，國指開盤漲17點報6,401。科指開盤漲18點報3,858。
個股方面，美團開盤跌0.2％報162.7港幣，為市前成交金額最多股份，有2.32億港幣。友邦開盤跌0.3％報80.1港幣。騰訊開盤漲0.5％報296港幣。阿里巴巴開盤漲1％報83.6港幣。比亞迪開盤跌1.3％報191港幣。
港股3天累漲逾千四點後，2日早段小幅上漲。恒指開盤漲48點報18,785。
香港信報報導，國指開盤漲17點報6,401。科指開盤漲18點報3,858。
個股方面，美團開盤跌0.2％報162.7港幣，為市前成交金額最多股份，有2.32億港幣。友邦開盤跌0.3％報80.1港幣。騰訊開盤漲0.5％報296港幣。阿里巴巴開盤漲1％報83.6港幣。比亞迪開盤跌1.3％報191港幣。
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