港股3天累漲逾千四點後，2日早段小幅上漲。恒指開盤漲48點報18,785。

香港信報報導，國指開盤漲17點報6,401。科指開盤漲18點報3,858。

個股方面，美團開盤跌0.2％報162.7港幣，為市前成交金額最多股份，有2.32億港幣。友邦開盤跌0.3％報80.1港幣。騰訊開盤漲0.5％報296港幣。阿里巴巴開盤漲1％報83.6港幣。比亞迪開盤跌1.3％報191港幣。

恒指開盤漲160點 碧桂園漲逾6％
恒指半日漲90點 碧桂園大漲11％
恒指上漲99點終止連跌 百度漲逾3％
#開盤 #港幣 #點報 #恒指 #千四