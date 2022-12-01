港股海昌海洋公園1日股價崩跌，開盤從跌約2％水平不斷走低，1日上午11時左右跌幅擴大一度超過70％，現該標的跌幅有所反彈，現跌47％報1.72港幣，成交值13.12億港幣。

相關消息上，海昌海洋公園29日晚公告，近日與Boracay Lighthouse 17 Realty Inc.簽署無法律約束力合作備忘錄，雙方計劃以菲律賓長灘島新海岸諮詢項目為首個合作啟動項目，未來將在長灘島新海岸設計及運營、文旅業態發展、產業資源導入、聯合拓展項目等方面繼續深化合作關係。陸媒統計，海昌海洋公園已於近日連續推出了三個輕資產輸出項目。

此外，此次生效的MSCI半年度指數調整中，MSCI中國指數新納入海昌海洋公園。另據最新披露，11月29日，海昌海洋公園獲執行董事曲程在場內以每股均價3.3128港幣增持110萬股，涉資約364.41萬港幣。