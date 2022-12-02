美國總統拜登(Joe Biden)與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)於美東時間1日在華府會晤，雙方於會後發布的聯合聲明中重申維護台海和平的重要性。對於美、法兩國元首利用雙邊會談的場合，公開重申對台海和平穩定的重視，並於兩國的聯合聲明中首度納入台海安全議題，外交部表示歡迎與感謝。

外交部指出，拜登政府近月來已多次利用各種國際場合聯合理念相近國家發表聲明，展現國際社會對維繫台海和平穩定的共同立場，包括：在上月13日美國與澳洲雙邊領袖會談，以及美國、日本、韓國三邊領袖會談中，均重申維護台海平穩定的重要性。

外交部強調，台灣作為全球民主陣營中負責任的成員，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，將持續積極強化自我防衛能力、深化台美安全夥伴關係，並與理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫，維護台海及印太地區的和平與穩定，捍衛以規則為基礎的國際秩序。