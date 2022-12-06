德國交易所(Deutsche Boerse)周一指出，在上市僅兩個月之後，德國汽車製造商保時捷(Porsche)將納入德國股市的藍籌股DAX指數。

保時捷將在12月19日取代運動服飾製造商Puma，加入DAX指數。而Puma將納入中盤股的MDAX指數。

保時捷在九月公開上市以來，該公司股價已經上漲了30%。

周一保時捷股價收在105.7歐元，遠高於發行價的82.5歐元。保時捷在九月上市之初，市值很快地超越母公司福斯集團(Volkswagen AG)，並成為歐洲市值最高的汽車公司。

目前福斯集團和其最大控股股東保時捷控股，也都是DAX指數的成分股。

德國交易所會定期檢討指數的成分股，主要是透過公司的市值和交易量等的測量，來決定哪一家公司要納入。

DAX指數成分股在去年從30家擴大到40家。

生物能源公司Verbio也被降至MDAX指數；房地產公司Deutsche Wohnen和電池製造商Varta則被降到小盤股的SDAX指數。