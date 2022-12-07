幣圈多個聯盟自發的「FTX事件問卷調查」，初步結果7日出爐。臺灣金融科技協會表示，統計至12月6日，計有925則填表者回應，就受損金額分析，金額在1萬美元以下者共約佔5成，金額在5萬美元以下者共約佔8成，而目前統計到最高額的個人受損金額約700萬美元。

此外，就填表者的身份，承認具有學生身份者約佔10.3％，與該事件爆發時已傳出多個學校資工實驗室集體受害的事實。調查單位表示，所幸受害者之間訊息互通，回卷中有超過8成的用戶表示，有在事件爆發後以各種形式保全證據，如拍照、截圖、攝影、下載帳戶明細CSV、Email提款記錄等，希望作為未來求償之用。

此項問卷調查，是全球第二大加密幣交易平台FTX爆發破產之初，由臺灣金融科技協會、台灣區塊鏈大學聯盟、區塊鏈愛好者協會、台灣虛擬通貨反洗錢協會等NGO組織自發設計，出發點是希望受到此事件影響的台灣用戶，能有正確、即時的資訊，不要再出現二度受傷，也藉此彙整當前台灣用戶受影響情況。

根據此項問卷回覆，已能初步反應台灣的受災情況。925則的回覆，和事件當初外傳有50萬人受害，差距實在太大。另一方面也顯示，今年來Luna、FTX等多件重大跨國弊案、比特幣連續折價重挫，加密幣市場面臨用戶退潮、交易窒息的極大壓力。

NGO聯合發出的新聞內容，也分析台灣填表者最想瞭解的資訊，首要是想了解「求償方式及時點」，約佔97.4％，其次，想了解「FTX事件動態訊息」者佔79.5％，第三，對於「政府對FTX的處置」則佔73.4％。在開放式問題中，最多填表者問的問題為「何時、及如何求償」，並希望能得知經專家推估最終可能拿回的成數。

台灣區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫表示，目前與用戶最相關的程序為美國破產法第11章（破產重整）中，債權人（用戶）於法院所訂期限內提交「債權證明文件（proof of claims）」的部分，各協會將會在期限到來之時，向大家說明如何進行上網確認之方式，大家要有持久戰的心理準備，請先穩定自己的生活。

理慈國際科技法律事務所共同創辦人、臺灣金融科技協會理事長蔡玉玲表示，協會將不定時提供FTX案件在美國法院的重要進展，並請各協會一起分享，提供正確的訊息給大家。