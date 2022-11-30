陸股30日開盤小跌，滬指開盤報3,141.40點，跌0.27％。深成指開盤報11,071.31點，跌0.16％。創業板指開盤報2,335.95點，跌0.16％。

新浪財經報導，盤面上，A股房地產股繼續走強，中交地產、中國武夷均連五日漲停，城建發展、京能置業、信達地產等十餘股競價漲停。

A股鈉離子電池概念股開盤衝高，豐山集團快速觸及漲停，傳藝科技、維科技術、同興環保、七彩化學等紛紛拉升。消息上，寧德時代提出鈉鋰混搭電池技術，較磷酸鐵鋰或便宜50％，續航或達500公里。

醫療器械股開盤拉升，藍帆醫療一字漲停，微電生理漲超10％，愛朋醫療、賽諾醫療、新產業、威高骨科等跟漲。汽車整車鼓快速拉升，一汽解放漲近8％，江淮汽車、長安汽車、亞星客車、長城汽車、賽力斯等紛紛衝高。

另外，香港恒生指數30日開盤後由跌轉漲，恒生科技指數跌幅由1.2％收窄至0.2％。

港股銀行股再度走強，青島銀行漲23.77％、浙商銀行漲4.64％、渣打集團漲3.91％、哈爾濱銀行漲2.94％。