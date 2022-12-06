受到季節性因素及客戶庫存調整影響，鋰高分子電池廠興能高(6558)總經理謝祥豪表示，第4季營收將較上季衰退，但2023年訂單能見度約6個月左右，預期下半年市況可望回溫。

興能高今天舉行線上法說會，興能高為鋰高分子電池廠，產品廣泛應用於消費性電子產品，包括藍芽耳機、攜帶型音樂播放器、無線鍵盤、智能手錶、健康手環及醫療器件等，今年受到消費市場需求減緩及大陸封控等因素影響，前3季營運陷入虧損困境，今年前3季稅後虧損為4056萬元，每股淨損為0.43元，累計前10月合併營收為9.9億元，年減31.47%。

就各產品線來看，今年前3季藍芽耳機占比達40.9%，其次依序為電腦手機周邊21.1%、醫療10.3%、音樂撥放器10.1%、充電盒8.2%、穿戴4.8%及其他4.6%，而年成長的產品為醫療、音樂撥放器及充電盒，電腦手機周邊產品持平，藍芽耳機及穿戴產品則是年減。

不過，儘管今年前3季表現不佳，興能高第3季營運已見改善，雖然受季節性因素跟客戶調整庫存影響，興能高預計第4季營收相較上季將衰退，但毛利率、營益率將延續第3季趨勢正向發展。

展望後市，謝祥豪表示，2023年訂單能見度約6個月左右，對上半年狀況保守看待，預期下半年市況可望回溫，在此趨勢下，期盼可拉抬昆山廠目前稼動率僅達五成的局面，至於毛利率，隨著疫情及原物料成本上漲趨緩，以及公司加速往醫療、自行車、穿戴裝置等毛利較高的業務拓展，正面看待毛利趨勢。