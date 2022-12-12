騰雲(6870)11月合併營收0.38億元，年增11.92％，前11月累計營收4.05億元，年增19.99％。騰雲前11月營收已超過去年全年，再創歷年新高，目前在手訂單持續暢旺，場域需求包含大型百貨商場、量販、超商、連鎖品牌，未來5年全台更超過20座百貨購物商場將陸續完工落成，龐大量體是過去五年的一倍之多。騰雲台灣國內市占率已近7成，整體零售產業滲透率穩定提升，法人預估，2023年營收及獲利可望再次聯袂揚升。

騰雲今年受惠百貨商場客戶滲透率提升，與疫後整體零售產業數位轉型訂單持續增溫，帶動騰雲整體業績暢旺。新客戶包含台灣頂級百貨、華人最大文創百貨海外新點，與老主顧日系大型購物中心台中新案場落成，營收連續入帳、成長動能強勁。

騰雲的客、商、金流解決方案不僅為台灣頂級百貨的消費者打造更優質的虛實融合購物體驗，以科技力驅動客戶品牌創新；更與華人最大文創百貨強強聯手拓展至東南亞市場；日系大型購物中心客戶繼林口、台南、台中港案場訂單後，台中市區、台北南港、高雄新點皆為騰雲在手訂單，新舊客戶認可騰雲在智慧零售領域所提供的OMO數位轉型服務與對產業的價值貢獻，疫後營運動能持續強勁。