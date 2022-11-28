美元指數回升，離岸人民幣兌美元28日早盤貶逾500基點。港股上周累計跌418點結束之前連升三周走勢後，今早開盤下跌逾3％。此外，大陸疫情持續升溫，A股開盤跌逾1％。

恒指開低573點或3.3％報17,000點。國指開低219點或3.7％報5,751點。科指開低157點或4.5％報3,343點。

指標股部分，騰訊低開5.1％報259港幣。美團低開5.6％報129港幣。阿里巴巴低開5.6％報70.6港幣。京東低開6.9％報185港幣。

A股部份，上證指數開盤報3,055點，跌46點或1.5％。深成指開盤報10,708點，跌195點或1.79％。

滬深300指數開盤報3,701點，跌73點或1.96％；創業板指數開盤報2,264點，跌44點或1.93％。

各類股幾乎走跌，釀酒股挫逾2％；酒店旅遊、金融、房地產、化工、煤炭、有色金屬、水泥、石油、鋼鐵、電力股跌逾1％。