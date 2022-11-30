陸股30日收盤微漲，滬指收報3,151.34點，漲0.05％，成交額人民幣（下同）4,045億元。深成指收報11,108.50點，漲0.18％，成交額5,150億元。創業板指收報2,345.31點，漲0.24％，成交額1,478億元。
新浪財經報導，陸股三大股指30日窄幅震盪，最終尾盤小幅收紅。房地產股先盛後衰，午後走低，首開股份跌停，粵宏遠A、濱江集團、保利發展、金地集團等跌超6％。
汽車產業鏈集體大漲，安凱客車、長安汽車、東風汽車、浙江世寶等漲停，長城汽車、江淮汽車漲超9％。供銷社概念午後獲資金回流，天鵝股份拉升漲停，湖南發展、敦煌種業漲停。
以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入132億元，尾盤一度淨流入241億元，MSCI中國指數調整盤後生效；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入49億元。
陸股主要行業ETF漲跌不一，新能車ETF漲1.8％，新能源車ETF漲1.7％；房地產ETF跌3.6％，創新藥ETF跌1.4％。
大陸商品期貨30日多數收跌，玻璃、蘋果、焦炭、雞蛋、尿素跌逾1％；滬鎳漲逾3％，棕櫚油漲2％，低硫燃油、乙二醇、原油、豆粕漲逾1％。
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