港股5日上漲842點後，6日早段表現反覆回落，半日跌近兩百點收盤。
香港信報報導，恒指開盤跌306點，報19,211，跌幅曾略擴至315點，最低至19,202，但隨後止跌回升，最多升51點，最高至19,569。不過升勢不保，中午跌近兩百點收盤。最終恒指半日收報19,336，跌181點或0.93％。
國指報6,614，跌1.36％。科指收4,156，跌1.9％。半日中午成交額為934.84億港幣。
個股方面，阿里巴巴跌3％，騰訊跌1.1％，京東跌3％，嗶哩嗶哩急跌7.2％。
港股5日上漲842點後，6日早段表現反覆回落，半日跌近兩百點收盤。
香港信報報導，恒指開盤跌306點，報19,211，跌幅曾略擴至315點，最低至19,202，但隨後止跌回升，最多升51點，最高至19,569。不過升勢不保，中午跌近兩百點收盤。最終恒指半日收報19,336，跌181點或0.93％。
國指報6,614，跌1.36％。科指收4,156，跌1.9％。半日中午成交額為934.84億港幣。
個股方面，阿里巴巴跌3％，騰訊跌1.1％，京東跌3％，嗶哩嗶哩急跌7.2％。
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