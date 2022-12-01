香港股市周四收盤上漲。聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)周三的演講，開啟了緊縮政策放緩的大門，全球投資人紛湧向高風險資產。

此外中國開始軟化對新冠封控的論述，國務院副總理孫春蘭周三稍晚說，病毒致命性已減弱，面對新形勢，暗示將軟化封控立場。

周四香港恆生指數開高461點，收盤上漲139.21點或0.75%，為18736.44點，為連三漲，這三天也累計上漲逾1400點。國企股(H股)升10.46點或0.16%，為6384.90點。

周四公布的中國財新製造業PMI數據顯示，由於大規模封控，11月工廠活動仍呈現萎縮。

騰訊成交量仍居首位，大漲2.5%，報294.4港元。成交第二大為美團，倒跌0.4%，報163港元。

汽車股領漲2.66%。比亞迪升1.0%，蔚來升8.6%，理想汽車漲2%。

小鵬汽車漲12.8%，該公司公布上季財報，營收年增19.3%，交車量突破10萬輛。