大陸國務院聯防聯控機制綜合組7日召開發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（《通知》）新聞發布會，大陸衛生健康委副主任李斌表示，進入冬季，對流感和呼吸道傳染病的關注度一直是很高的。冬季流感等呼吸道傳染病疊加，增加防控的壓力確實是存在的。優化新冠防控措施的目的之一，就是為了降低疫情對人民群眾正常生產生活的影響，通過有效的資源配置，重點保障重症和高危人群的救治，更好地統籌新冠防控和正常的醫療服務，更好地滿足人民群眾的健康需求。

他表示，當前，需要密切關注新冠病毒的變異情況，各地報告新冠感染後重症、死亡情況，以及醫療資源占用的情況，嚴防出現醫療資源擠兌等。在這些方面，已經做了大量的準備工作，有些措施也在進一步加強。

一、疫苗、藥物的研發，疫苗接種和藥物的儲備：在疫苗接種方面，已經取得了積極的進展，全人群疫苗完全接種率超過了90％。近期，又針對促進老年人疫苗接種工作進行了重點部署，加強藥物的研發、生產和儲備，重點儲備抗新冠病毒的藥物，中藥以及兒童和老年人的治療藥物和常規藥物。

二、加強醫療救治資源的準備：完善分級診療救治體系，增加定點醫院重症病床、ICU以及相關救治設備與物資。統籌新冠感染者的救治和日常醫療服務保障工作，盡最大可能不影響正常醫療服務，保障其他醫療機構滿足人民群眾看病就醫的需求。強化基層能力建設，提升基層防控能力和健康管理能力，發揮好「守門人」的作用。

三、加強病毒變異、疾病嚴重性、醫療資源使用情況的監測：強化養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所的疫情防控，保障社會正常運轉，儘量維護正常生產工作秩序，及時解決群眾反映的急難愁盼問題。

四、凝聚社會共識：群眾對優化防控措施普遍表示支持和歡迎；要加強健康知識的普及，使公眾對新冠認識更加理性，個人健康意識顯著提升。

李斌說，「備豫不虞，為國常道」。新冠大流行尚未結束，疫情風險仍然存在。一切準備和努力，都是為了最大程度保障人民群眾的生命安全和身體健康，最大限度地把疫情對人民群眾的生產生活的影響降到最低，更好地保障人民群眾的利益。