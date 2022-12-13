大陸財新網報導，大陸1藥網旗下互聯網醫院的新冠諮詢門診13日開始預售新冠口服抗病毒藥物Paxlovid（奈瑪特韋／利托那韋片），定價為2980元（人民幣，下同，約合新台幣1萬3200元）／盒。

用戶在諮詢問診後，嚮導診員回覆新冠，即會被分配醫生，由醫生詢問是否已確診新冠，是否需要購買Paxlovid。醫生強調該藥不能用於預防，僅用於確診患者的治療，需要使用者上傳核酸或快篩陽性證明後開具處方。上傳快篩陽性照片後，被診斷為新冠病毒感染，即順利開出Paxlovid處方，每次口服3片，每天兩次，線上付款後可以快遞配藥到家。

醫生囑咐，肝腎功能正常者奈瑪特韋必須與利托那韋片同服，連續服用5日，肝腎功能不全者遵線下醫生醫囑。

Paxlovid是輝瑞原研的新冠特效藥，用於治療成人輕中度新冠病毒感染伴有進展為重症高風險因素的患者，例如伴有高齡、慢性腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等。患者需要在出現症狀5日內服藥。

Paxlovid可降低重症發生率，縮短轉陰時間。其由奈瑪特韋與利托那韋組合而成，奈瑪特韋可以通過阻斷新冠病毒3CL蛋白酶的活性，破壞新冠病毒的RNA複製，阻止病毒在體內大量繁殖；利托那韋也是一種蛋白酶抑制劑，用以減緩奈瑪特韋在體內的分解，是一款老藥。海外真實世界資料結果顯示，Paxlovid可以使患者住院率降低63％、死亡率降低90％。11月，美國聖路易斯衛生健康系統臨床流行病學中心的和聖路易斯華盛頓大學醫學院的一項研究指出，Paxlovid可將新冠急性期後遺症的風險降低26％。

目前，線上購藥屬於自費，尚未接入醫保，每盒定價2980元，高於醫療機構對Paxlovid的醫保採購價（2300元）。此前該藥品主要用於住院患者，在醫院內部使用，但由於適應症是伴有進展為重症高風險因素的輕中度新冠病毒感染者，這部分人群入院治療的數量並不大，因此醫院對新冠口服藥的儲備並不多。

財新報導，在其開放網售之前，Paxlovid及其印度仿製藥Primovir和Paxista的海外代購生意火爆。一名Primovir代購商說，他們從今年4月起開始為中國大陸和港澳台地區顧客代購，11月防疫措施優化後訂單激增，不到一月賣出超過5萬盒，約占總銷量的三分之一。其印度仿製藥每盒售價在900－2000元不等。