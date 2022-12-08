富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級連兩季亞軍世新大學，在111學年預賽開季氣勢如虹，8日面對台灣藝大數度超前比數威脅下，透過第4節一波猛烈得分奠定勝基，終場86比77收下6連勝。

世新教頭何正峰指出，知道台灣藝大207公分的外籍生阿拉薩內外都具備破壞力，一開始禁區陣容安排205公分的吳沛嘉和201公分的沙巴斯丁先發，希望可以牽制阿拉薩並保護籃板，不過吳沛嘉發揮沒預期好，後來再派上208公分的丹尼爾，以雙洋將陣容讓球隊禁區更有保險。

何正峰也提到，從近兩場比賽和對手實力接近，提醒球隊面對所有球隊都要謹慎，雖然也想多磨練替補，但認為戰況吃緊，有必要讓主力累積打逆轉球的經驗，所以也多讓主力留在場上。

對於球隊面對台藝大追分如何克服危機，世新大二後衛李宗漢說：「從防守做起，我上去就一個抄截，把節奏和氣勢拉回我們這邊。」至於本階段是否要以7連勝離開高雄，李宗漢回應：「平常心面對！」

除了先發大一「双生」雙槍陳將双、張俊生各拿到25分、21分，與「双生」同樣畢業自光復高中的替補後衛李宗漢，也繳出11分、3抄截，丹尼爾則是16分、15籃板。

賽後何正峰稱讚目前大二的李宗漢是最佳第六人，從去年進入球隊就沒問題，雖然因為學長和「双生」壓縮他的空間，但他上場發揮都不令人失望，李宗漢感謝教頭肯定之餘，也認為球隊本季得分點多，不會固定集中幾人，不管誰上都有機會，感覺球隊比去年又更好了，他也笑說：「光復高中HBL第一次第3名我參與到，進入世新大學又和球隊打下第2名，希望有機會可以前進到第1名冠軍！」

世新李宗漢、陳將双、張俊生及台藝大余維豪、馮誠恩、林玟丞都畢業自光復高中，大學再度齊聚球場互相較量，李宗漢坦言很像回到高中熱血的時光，至於和陳將双、張俊生的搭配，他認為配合沒問題，就和高中一樣，只是大家打法都更成熟了。

台灣藝大連續兩場都有贏球機會，可惜氣勢沒能延續到最後，大二球員喬納森27分再創個人本季單場新高，阿拉薩25分、15籃板。

世新大學張俊生展現爆發力單手灌籃。（大專體總提供）