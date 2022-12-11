After Portugal's success in the last round Cristiano Ronaldo reassumes his place on the subs bench... pic.twitter.com/VJROxBMdwR — 90min (@90min_Football) December 10, 2022

葡萄牙面臨可能是在本屆世足的最後一戰，前鋒C.羅納多（Cristiano Ronaldo）仍被總教練桑托斯（Fernando Santos）安排為替補球員。C羅一路枯坐到下半場，全場第51分鐘才被換上，但是未能進球，最終摩洛哥1比0獲勝，

C羅的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）在IG批評：「今日你的朋友與教練做出錯誤決定，那位你言語中經常稱讚與尊敬的教練，也是太晚把你派上場的那個人。你們不能低估世界最棒的球員，他是最強大的武器，你也不能一直派出資格不夠的球員。人生充滿著教訓，我們今天學到了一課，我們沒有輸。」

摩洛哥在上半場結束前破門，鏡頭特別轉到場邊的C羅，他顯得非常不滿，球迷在推特描述「C羅簡直氣炸了。」

C羅先是很生氣，然而下半場他也無力回天，總共只碰到10次球，僅僅1次射門，被摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）擋下。摩洛哥的大門是本屆奇觀之一，包含小組賽至今只被攻進1球（2比1擊敗加拿大的時候）。

賽後C羅跪地掩面痛哭，他儘管有輝煌的職業生涯，結果在世足賽舞台卻是悲憤退場。C羅的姊姊艾爾瑪（Elma Aveiro）發文安慰大家：「我為球隊難過，但還是要抬起頭向前走，這一切上帝都知曉。」