都以防守著稱的克羅埃西亞與摩洛哥，將於今晚11時交鋒，克羅埃西亞防守非常堅實，4強戰遭阿根廷以3比0狂轟猛炸之前，5場比賽只丟了2顆球，不過也因為克羅埃西亞中場必須時常支援後防線，導致與前場連結性較弱，進入淘汰賽後打了2次的PK賽才艱辛贏下比賽。本屆表現讓人眼睛為之一亮的摩洛哥，同樣以強大防守作為基礎，敗給法國前的5場比賽只丟了1顆烏龍球，擅長防守反擊的摩洛哥，4強賽帶給了法國後防線相當大的威脅，只是本場因為深受傷病困擾，摩洛哥可能不會以全主力先發登場。不過少了4強賽的高張壓力，2隊可望盡情發揮實力。

其實克、羅本屆首戰就曾碰頭，李瓦柯維奇與布努雙雙上演「門清」，最終以0比0戰平。兩位門將本屆都大放異彩，李瓦柯維奇兩度贏得PK戰，失6球、2門清雖不如布努的失5球、3門清，但他面對29次射正撲出23球，撲救成功率高達82.8%，是本屆世足賽的撲救王，2位門神皆為角逐金手套的強力候選人。

布努也是摩洛哥16強淘汰西班牙的PK英雄，但他本屆4場出賽其實只面對7次射正，擋出5球，摩洛哥後防也發揮絕佳保護作用。不過摩洛哥有傷在身的後衛塞斯、阿奎德、馬茲拉烏伊，季軍戰應該都不會上場。克羅埃西亞隊長「魔笛」莫德里奇如何演繹世足生涯最後一戰，也是外界焦點。

世足季軍戰報你知

★克羅埃西亞vs.摩洛哥是第20次的世足季軍戰，1930年首屆無季軍戰，由成績表現決定第3名，1950年的4強則踢單循環賽，以積分決定名次。

★德國是季軍戰最大贏家，4度獲勝，波蘭、法國、巴西2勝居次。

★烏拉圭是踢過最多次季軍戰卻沒贏過的國家，共3次。

★拿過世足冠軍的國家中，只有阿根廷、西班牙沒踢過季軍戰。

★本屆世足季軍隊可獲2700萬美元獎金，比冠軍隊少了1500萬。

★僅有1986年季軍戰曾在90分鐘踢平，打入延長賽，最終法國4比2勝比利時，世足季軍戰從未出現過PK大戰。