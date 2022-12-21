葡萄牙提前遭到淘汰無緣爭冠，也讓C.羅納多（Cristiano Ronaldo）幾乎已經無法在職業生涯履歷增添世界盃金盃的榮耀，最終則由梅西（Lionel Messi）率阿根廷拿下冠軍，這讓C羅摯友、也是英國名嘴摩根（Piers Morgan）很不是滋味，眼看梅西不斷發文分享奪冠喜悅，摩根卻在個人推特寫道：「OK我們都知道你贏了世界盃冠軍，但你似乎慶祝過頭了。」

OK, Lionel.. we get it, you won the World Cup.

You’re slightly over-egging the gloating soufflé now… pic.twitter.com/7vY1w1upWg — Piers Morgan (@piersmorgan) December 20, 2022

與梅西在足壇為瑜亮之爭的C羅，本屆世界盃幾乎沒有任何貢獻，5場比賽有2場被放到板凳出戰，並只有1顆進球入帳，葡萄牙也意外在8強早早敗給摩洛哥，至於梅西在輸掉小組賽首戰後，連贏6場比賽成功奪冠，讓外界直言2人的「GOAT」競爭已經徹底結束。

即使阿根廷拿下睽違36年來首座世界盃冠軍，梅西也獲生涯第2次世足金球獎，甚至連金靴獎也差點一併帶走，但在摩根的眼裡，C羅仍是有史以來最偉大的足球員，並認為梅西就算在世界盃奪魁，阿根廷歷史上最耀眼的球星依然是傳奇馬拉度納（Diego Maradona）。

from look to kiss, from 2014 to 2022 the greatest ever, the GOAT #Messi𓃵 pic.twitter.com/ntr3LpzQui — ص (@AzadKhyaal) December 19, 2022

摩根過去一直在批評梅西，他認為C羅才是足壇史上最佳，梅西只能排在馬拉度納及「外星人」羅納多（Ronaldo Nazario）的後面，不過這些名將除了C羅之外，皆有奪下世界盃冠軍的經驗，這也將會影響C羅在足壇的歷史定位。