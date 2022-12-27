TOP 10背景分析。（廣達文教基金會提供）

歷時八天激烈賽事的2022「廣達 藝-Sports全國電競大賽」，比賽結果於今日（12/27）公布，來自台南市暱稱JAY的選手，以總積分5552分登上冠軍寶座，同時終止蟬聯兩屆封王的霸主。

「廣達 藝-Sports全國大賽」由廣達文教基金會主辦，是一個不限年齡、全民皆可參加的「美學」電競比賽，全程賽期共計八天，以實名一人一帳號，採「答題數」、「土地占領數」及贏得「新舊博物館」多寡的累計積分來計算成績。

本屆報名實際與賽開打者共計2688人，散居全台22縣市，以縣市人數來分類，新北市報名人數居冠，占整體2成，其他非六都城市，則以彰化縣占整體約一成，嘉義市及台東縣報名人數也占極高比例。參賽者小一到高三在校學生占總數九成，其餘一成則為社會大眾。

冠亞季軍成績公布。（廣達文教基金會提供）

競賽期間畫面截圖。（廣達文教基金會提供）

與歷年呈現明顯的現象差異是，國小一、二年級參賽學生，較過去四屆平均成長七成，參賽數首次衝破百位人數達到120人，而最後名列前十名優勝者，社會人士則占據8名，且年齡集中在四十到五十五歲之間，顯示中年人士也開始跟上年輕流行，且成績不遑多讓。

榮獲冠軍的JAY，礙於工作，競賽前5天，名次落在十名之外，靠著最後三天的周五、周六、周日衝刺，以穩定性答題且不斷強攻領地，陸續擊退對手及居住新北市一路領先的強敵迷豆子，並以192分差距，再超越第二名居住嘉義市的對手肥宅快樂水而成為本屆新霸主。

競賽世界截圖。（廣達文教基金會提供）

主辦單位廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，只要「遊戲」裡有豐富的健全知識，不須視遊戲為毒蛇猛獸，可以讓「教育」做到「玩中學」，「廣達 藝-Sports全國電競大賽」融合東西方藝術文化史，設計世界各大博物館從館藏到歷史建築、空間，並由台灣出發與世界接軌的面面觀，再融入視覺藝術、表演藝術、電影藝術，並擴及時下新媒體、科技、潮流藝術型態等多元藝術視野，廣達文教基金會推動這項既有益智學習性，又有線上遊戲特性的全民競賽之目的，就是幫助全民開拓對藝術和美學更多元的認知。

本屆冠軍，將獲得電競工作者最喜愛的MSI微星34吋曲面電競螢幕獎勵。