阿根廷門神E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）本屆勇奪金手套獎，畢竟守門員平時就是PK戰的主角，更何況他是在世界最重要的PK戰繳出精彩表現。阿根廷最終在PK戰以4比2獲勝，馬丁尼茲前3球全部猜對方向，但他不只是單純運氣好而已。

英媒《每日電訊報》分析，馬丁尼茲的心理戰術十分高明，PK開始之前，他先與法國門將洛里斯（Hugo Lloris）、前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）握手寒暄，試圖降低他們的戒心。

姆巴佩起腳之前，馬丁尼茲請求裁判檢查球擺放的位置是否正確，法國的第2點柯曼（Kingsley Coman）起腳之前，馬丁尼茲故技重施，再度要求裁判檢查球的位置，干擾對手的專注力。這兩次的方向都被馬丁尼茲猜到，並且他在成功擋出柯曼的攻擊之後誇張地慶祝，意圖使法國球員膽寒，同時安定自軍士氣。

法國第3棒楚瓦梅尼（Aurélien Tchouaméni）上來時，馬丁尼茲一改前兩球如臨大敵的緊張氣氛，故意把球拿走，示意要阿根廷觀眾大聲鼓譟。拖了一陣馬丁尼茲隨手把球一扔，給對手自己去撿，顯示他自信滿滿。結果楚瓦梅尼因為緊張而直接踢丟了，至此法國已經兩球沒進，阿根廷勝券在握。

為防止法國使用相同伎倆，馬丁尼茲在對手踢完之後趕緊把球交給自己隊友，可見這一切都在他算計之中。最後頒獎典禮法國觀眾對馬丁尼茲抱以噓聲，他更是直接把金手套獎座拿到胯下做出猥褻動作，可以說在決賽PK戰開始之後，馬丁尼茲就篡位成為賽事主角了。