前NBA超級球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)來台許多粉絲激動不已，原本對NBA沒有興趣的丹妮婊姐忍不住嗨喊：「不知道亞洲女人的小廟，是否能迎接大菩薩？」，近日她透露黑人男友看到她對「魔獸」霍華德示愛的欣賞文，連忙跨海來電警告她：「不准跟霍華德約會！」

丹妮婊姐在YouTube節目《綜口味開房間》上透露，原本對NBA沒研究，對魔獸要來台也沒有太大興趣，沒想到在各大媒體、社群曝光關於魔獸的消息後，她發現對方是名副其實的高富帥，且看似遠不可及的人現在感覺離我們很近，於是就在個人臉書PO出對「魔獸歐巴」表示愛慕的文章，還曾提到雖然認真想要看臉，「但真的是靈魂被魔獸歐巴的褲襠給吸走。」

丹妮婊姐大談自己對魔獸發花癡，結果男友超級吃醋。(影片來源/綜口味娛樂 Youtube)

沒想到遠在美國的黑人男友雖然看不懂中文，但靠著自動翻譯還是看懂丹妮婊姐想表達的意思，當場跨海打給她怒吼：「不准給我跟霍華德約會喔！」她笑說當下嘴上講「怎麼可能，我愛的是你」，但內心冒出的第一個想法其實是「前面排隊的人那麼多，哪輪得到我。」逗趣的對話讓人捧腹大笑。

人氣網紅「丹妮婊姐」以直率發言及搞笑風格深受粉絲的喜愛，近日因在社群分享美國男友系列文章，而成為話題焦點，事實上她除了積極經營社群外，涉及領域相當多元，還有個人Podcast、YouTube頻道，經常發表不同的企劃，此外她也經常分享與目前居住美國的黑人男友之間感情趣事，也可看出兩人感情深厚，令人稱羨。