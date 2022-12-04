Cue the Timmy shimmy 🕺 pic.twitter.com/k5SxvDedu0 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 3, 2022

獨行俠4日來到紐約麥迪遜花園廣場下起三分雨，單場三分球投61中24，更靠小哈達威和東契奇兩人在第3節的瘋狂火力，單節轟進41分扭轉局面，終場121比100逆轉擊敗地主尼克，目前戰績11勝11敗，勝率重新回到5成，排名仍居西區第9。

「今天賽後休息室內每個人都在笑，這種感覺真好，每個人都能投進，我們充分分享球權，以正確的方式打球，」獨行俠總教練奇德表示，「我們是一支用三分球決定成敗的球隊，今天我們投進了那些三分球。」

打完上半場，獨行俠還以52比59落後，但在第3節局面完全倒向獨行俠，不僅小哈達威單節5顆三分球、包辦17分，東契奇也在第3節拿下19分、5籃板及4助攻，打完前3節，獨行俠反以93比74大幅領先，尼克第3節完全被打傻。

東契奇貢獻30分、8籃板、7助攻、1抄截與3火鍋，表現相當全能，小哈達威投進8顆三分球、攻下28分，丁維迪17分、9助攻與9籃板，不過「新援」肯巴沃克仍未上場；尼克以蘭道爾24分、5籃板及3助攻表現較佳，奎克利23分。