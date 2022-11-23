桃園市議員候選人凌濤近日猛攻桃園市長鄭文燦炒地皮議題，鄭文燦否認並喊「講一次告一次」，凌濤則強調有憑有據，並反嗆「告一次，我就再講一次！」對此，有評論認為，藍營打出揭弊連環拳，讓綠營疲於奔命，算是少見的凶狠。

國民黨曾質疑鄭文燦協助詐騙集團郭哲敏2020年11月間炒作八德霄裡段農地，凌濤近日再爆，鄭文燦為圖利郭哲敏，甚至為郭哲敏喬捷運站站址。對此，鄭文燦回應，這是完全惡意連結的造謠，講一次會告一次，並於23日提告。而凌濤昨(22日)晚仍在臉書發文，指過去鄭文燦及民進黨桃園市長候選人鄭運鵬團隊如何抹黑國民黨桃園市長候選人張善政，如今檢驗桃園的一塊地，鄭文燦就受不了，歡迎傳喚所有地主、利益牽涉者到法庭上，讓司法拆穿所有謊言跟假象。

對此，港媒《中評社》今(23)日分析，張善政陣營為了全面防止民進黨出奧步，選擇主動攻擊，凌濤、謝克洋等人陸續揭發鄭文燦與鄭運鵬不為人知的秘密。該評論認為，藍營能夠打出揭弊連環拳，讓綠營疲於奔命，算是藍營少見的凶狠。

鄭文燦在2018年拚連任時，桃園出現「分裂投票」，原本藍大於綠選區，市議員可以選國民黨，市長就要選民進黨；該評論認為今年會否相反，值得注意。