對外關係協會今（29）日舉辦「備戰？避戰？台灣的選擇」座談會，前參謀總長李喜明出席會議時呼籲，台灣應該要「和中保台」，但同時採取「拒止式嚇阻」、發展不對稱戰力，他更倡議成立「國土防衛部隊」、訓練機動游擊作戰能力。

李喜明表示，由於中國夢與習近平因素，大陸追求中華民族偉大復興當中必有台灣統一問題；從習近平角度來看，其優先次序為永保權力、中共持續一黨專政、中華民族偉大復興、把美國趕出西太平洋，在此情況下，「永恆地維持現狀是不可能的」。

李喜明接著指出，武統取決於四項因素，包括兩岸軍事實力差距、美國嚇阻能力、中共完成統一的決心、習近平個人希望創立的歷史基業有多強。至於武統目前的現實限制，包括中共跨海與渡海的兩棲輸具不夠、台灣可供登陸地方不多、中共兩棲聯合作戰經驗不夠和後勤支援問題等。

李喜明說，台灣目前國防處境困難，每日面臨灰色威脅與全面進犯壓力，兩岸軍事資源不平衡，我方準備時間也不多。他並質疑，台灣在純軍事方面沒有戰略，現有的「防衛固守、重層嚇阻」如何幫助我們保護自己？

李喜明建議，要避免兩岸戰爭，須把中國與中共區分出來，與大陸人民親善一點、創造善意氛圍，他呼籲台灣應該要「和中保台」，「保台勢必要做，但一定要抗中才能保台嗎？」但他也認為，不行指望別人的善意，而要靠自己的力量，台灣對大陸應採「拒止式嚇阻」，即犯台要付出慘痛代價、且沒有把握打贏，「這要靠自己，也不要靠美國人」。

李喜明強調，台灣要建立嚇阻能力，必須有正確的戰略與執行戰略的能力，以及堅韌的社會。他表示，台灣對陸嚇阻的核心是不對稱戰力，即發展大量高存活能力、低成本、機動、分散、精準、致命，且成本效益高的武器，而非先進戰機、戰車等；由此而言，我方要打破傳統制空權、制海權的思維，但這也會牽涉到軍事資源分配問題。

李喜明認為，台灣發展不對稱戰力時，應該要有機動作戰的意識，他建議應該成立「國土防衛部隊」，訓練自願役者進行機動游擊作戰，以最大化敵人的作戰複雜度。但他感嘆，目前後備制度興革，依舊還是思考傳統的正規作戰。

同場的國民黨副主席、對外關係協會會長夏立言則談及國民黨的大陸政策立場。他說，本次九合一選舉是地方選舉，不應牽涉到兩岸關係，有人希望從此方面下手但沒成功，不過於2024年總統大選，這個題目是跑不掉的。

夏立言強調，國民黨的基本立場很清楚，希望維持現況，且是有動力、往前進步的現況，國民黨之所以有信心可以維持這種現狀，在於有九二共識的政治基礎。他相信，兩岸關係可以有合作的領域，同時也有對抗或不得不競爭的場域。他表示，國民黨主席朱立倫多次說過，國民黨的政策是和中國大陸維持對話，同時也準備好堅強的軍備，以確保兩岸和平穩定。