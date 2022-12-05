台灣曾是亞洲四小龍之首，如今台灣發展卻不如南韓，一名網友表示，台灣過去握有一手好牌，但現在只剩下半導體這個優勢，反觀南韓的重工業是全球前10名、汽車市占率前5名、娛樂產業更揚名國際，感嘆台灣發展和南韓差距愈來愈大，貼文曝光掀起兩派網友討論，有網友說，「南韓跟台灣早就不是競爭關係了」，但也有人說南韓生活壓力大，較不適合生活。

原PO昨（4）日於PTT八卦版指出，台灣明明有一手好牌，卻搞得只剩半導體這個優勢。他說早期台灣在高雄推行重工業，但發展不如預期，反觀韓國重工業是全球前10名，韓國出產的汽車市占率還是全球前5名；教育方面，台灣大學在世界排名不如首爾大學就算了，還有不少政客被爆出論文抄襲、撤銷學位事件。

原PO表示，台灣男生的穿搭也大輸南韓歐爸，再加上南韓文化、K-POP揚名國際，全世界還吹起韓劇風潮。

原PO說，南韓近60年經歷過韓戰、軍閥統治30至40年，直到90年代才步入民主，也遇過亞洲金融海嘯，導致國家破產，結果不到30年，台灣只能看著南韓的背影，感嘆台灣整體國家發展和南韓差距愈來愈大，「台灣到底是怎麼把一手好牌搞到比南韓還爛啊？」

貼文曝光，引發兩派網友討論，一派人認為南韓的確勝過台灣，「簡單說就是輸在台灣人過太爽」、「人家國族團結、軟硬實力都是世界頂尖」、「南韓早就超車台灣很多」、「南韓跟台灣早就不是競爭關係了，人家是第11大經濟體」。

另一派人說台灣還有很多優勢，「台灣生育率贏南韓，雖然都是世界倒數」、「台灣生活壓力雖然不小，但跟南韓比，已經好很多了」、「南韓的自殺率很高」、「我韓國朋友覺得台灣比韓國適合生活」。

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