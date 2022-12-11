國防部長邱國正表示會積極推動役期延長為一年，但總統府疑似因九合一選舉大敗，有意暫緩此政策，發言人張惇涵稱，關於義務役役期仍在進行評估，目前沒有確定的時間與定案。因此近日就有一份最新的民調指出，對於兵役延長，你有58.7％的民眾認為「有助於增加整體戰力」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》9日起進行網路民調，針對「國軍義務役期將由現行的『四個月』延長為『一年』」，台灣民眾對這件事情的看法，截至11日晚間21時，已有約1萬人參與投票。對於「兵役延長，你認為有助於增加整體戰力嗎？」，有30.8％的民眾認為「非常有幫助」、有27.9％的民眾認為「還算有幫助」、有15.0％的民眾認為「不太有幫助」、有21.0％的民眾認為「完全沒幫助」、有5.3％的民眾則認為「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「義務役期延長至一年，你贊成嗎？」，有58.5％的民眾「非常贊成」、14.5%的民眾「還算贊成」、6.3％的民眾「不太贊成」、14.5％的民眾「完全不贊成」、6.2％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。