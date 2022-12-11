台灣友善的素食環境，令不少外國人驚豔，一名來自挪威的Sienna表示，本來在大陸成都念大學，因新冠肺炎被迫飛回挪威，只能靠遠端線上上課，但上課時間常常是挪威的凌晨2點，為配合時間而決定搬到亞洲，她先飛到韓國住3個月，卻又因她吃純素，在韓國吃飯遇到瓶頸，簽證一到期她就立刻飛來台灣，發現台灣有很多素食餐廳，也是最在乎有機食物的國家，她大讚台灣完勝韓國，直呼「台灣真的很棒，我想要長期住下來。」

不要鬧工作室近日在YouTube上傳最新影片，Sienna表示，2018年曾到大陸成都旅行，被當地的環境吸引，決定申請到成都念書，後來新冠肺炎爆發逼迫她離開大陸回挪威，至今仍無法回校上課，所有的物品都還在宿舍，後續的課程只能靠遠端線上教學，但上課時間是挪威的凌晨2點，導致她生理時鐘大亂，被迫搬到亞洲國家，好繼續完成課程。

Sienna指出，韓國是亞洲國家當中最先開放邊境的國家，她在韓國有很多朋友，再加上喜歡韓國文化而決定先搬到韓國，她到韓國才發現，當地沒有素食餐廳，身為一名純素食者，她坦言在韓國生活很困難，因此3個月簽證一到期，剛好台灣開放邊境，她就飛來台北。

Sienna說，剛來台北的第一個禮拜，對多事情印象深刻，包括有很多純素食餐廳、台灣是最在乎有機食物的國家，她說在挪威、大陸及韓國都有人質疑她吃全素會導致身體機能出問題，認為應攝取肉類才吃得健康，但在台灣吃飯前，不少餐廳業者會問「妳吃素嗎？」讓她覺得被尊重。

Sienna表示，她喜歡台灣特有的文化及台灣人的友善，加上素食飲食比其他國家多元，讓她直呼，「台灣真的很棒，我想要長期住下來。」