星苗康乃薾教育體系關注弱勢家庭的需求，日前在校內發起募款義賣，17日在縣長楊文科見證下，捐出20萬元給台灣世界展望會「國內特況家庭」方案，幫助特殊景況家庭及孩子，得到緊急經濟援助及關懷輔導，回歸穩定生活。楊文科鼓勵社會企業與教育機構投入公益，在歲末年終響應愛心活動。

台灣世界展望會表示，今年調查全台服務4萬5千名受助童中，有15％兒少面臨多重需求，食衣住行等基本生活開銷都難以支付，居家環境老舊，也缺乏參考書、書桌、檯燈等學習資源，甚至得半工半讀養活自己，一到寒暑假，更是有高達29％孩子三餐不固定或吃不具營養的食物當作正餐。

星苗康乃薾教育體系執行長劉雅文表示，每年聖誕節期間，都會邀請家長攜手合作，響應公益慈善，今年聖誕節Sion迎新送暖捐款送愛心活動，除了捐款滿額即贈送校方製作的桌曆及存錢筒，也透過二手市集義賣，邀請學生把家裡還可用的物品、或是親手DIY手工小物捐贈義賣。

這次捐贈款項是由學校舉辦的愛心慈善募款活動，透過老師、學生和家長的參與支持，甚至有班級規畫打地鼠、丟氣球等闖關活動遊戲，收入也全數捐出做公益，募集公益款項希望能協助國內有需要的孩童及家庭，獲得完善的教育與及時的經濟援助。

「教育是脫離貧窮最好方法！」台灣世界展望會北區辦事處處長胡婉雯表示，今年持續受疫情與通貨膨脹衝擊，弱勢家庭生計更加嚴峻，歲末年終舉辦「紅包傳愛」活動，號召全台民眾與企業發揮愛心，為弱勢家庭及孩童送出象徵希望的紅包，陪伴他們安心過年、有機會發展未來，民眾可選擇捐款入學、健康、平安及希望等4種紅包。詳細資訊請至台灣世界展望會網站，或與資源發展團隊北區辦公室聯繫，新竹愛心專線（03）562-8155分機121、122、106。