澎湃新聞23日報導，大陸新冠病毒疫苗接種劑次正在快速攀升。據大陸國家衛健委官網公布的每日新冠病毒疫苗接種情況，疫情以來，大陸全國累計接種迄19日34億5841.2萬劑次，20日34億6149.8萬劑次，21日34億6512.3萬劑次。也就是說，12月20日單日接種超過300萬劑次，21日超過350萬劑次。前兩周，這一單日數據均未超過150萬劑次。

大陸國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組13日公布《關於印發新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案的通知》提出，現階段，可在第一劑次加強免疫接種基礎上，在感染高風險人群、60歲以上老年人群、具有較嚴重基礎性疾病人群和免疫力低下人群中開展第二劑次加強免疫接種。

通知要求，各地要繼續把接種安全放在首要位置，嚴格按照《預防接種工作規範》要求，規範組織接種實施。各地衛生健康部門要落實接種單位有二級以上綜合醫院急診急救人員駐點保障、有急救設備藥品、有120急救車現場值守、有二級以上綜合醫院救治綠色通道的「四有」要求，保障接種安全。

數據顯示，目前，中國全人群新冠病毒疫苗全程接種率已超過90％，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗超34.6億劑次。其中，60歲以上及80歲以上老年人全程接種率分別為86.6％和66.4％，80歲以上人群接種率仍亟待提升。

接種疫苗有助於保護脆弱人群。老年人是感染新冠病毒後發展為重症的高風險人群。接種疫苗能夠有效降低老年人感染新冠病毒後發生重症和死亡的風險，帶來的獲益最大。面向大陸2.67億60歲以上老年人，疫苗接種率每提升1個百分點，就意味著又有200多萬人築起免疫屏障。

接種疫苗有助於抵禦疫情衝擊。接種疫苗後，隨著時間的推移，抗體水準會有所下降，隨著病毒的變異，免疫逃逸也會增強，但接種疫苗在有效降低重症和死亡風險方面起到的作用仍然比較持久。

接種疫苗有助於鞏固免疫屏障。研究表明，通過加強免疫接種，不僅可以喚起機體免疫記憶細胞，還能提升抗體水準。近期，大陸制定了加快推進疫苗接種的方案，開展第二劑加強免疫接種，出台《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》等。國務院聯防聯控機制專家呼籲，沒有完成加強免疫的人群，只要符合接種條件，應盡快完成加強免疫，以起到更好的保護效果。