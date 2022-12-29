大陸觀察者網29日報導，東南亞國家菲律賓和印尼相繼表示，目前沒有必要對來自中國的旅客實施更嚴格的旅行限制。其中，印尼衛生官員稱，除非出現新冠症狀或體溫超37.5℃，否則所有海外旅客均只需要提供疫苗完全接種證明後即可入境。

據菲媒《馬尼拉公報》報導，菲律賓衛生部負責人維爾吉爾（Maria Rosario Vergeire）29日記者會表示：「首先，衛生部認為，僅僅因為中國現在發生的事情，我們就關閉邊境或採取針對中國的規定或限制是沒有必要的，也已經沒有必要了。」

「所以答案是：目前沒有計畫」，被問及是否會對中國旅客實施更嚴格的旅行限制時，維爾吉爾回答。

維爾吉爾進一步表示，菲律賓目前的狀況「比一兩年前好得多」，這是因為大多數公民已經完全接種了疫苗。「現在我們不能只是關閉、再關閉，然後再打開。我們都在向前邁進，因為我們希望達到一種新常態」。

她說，正因為如此，菲律賓不應效仿周邊或收入更高的國家關閉邊境，或對中國旅客實施更嚴格的規定，本屆政府的方向是「盡可能地減少限制，在不損害健康的情況下，我們支持開放經濟」。

不過，維爾吉爾補充說，菲律賓政府的工作重點在於，進一步加強本國的疾病監測系統，以監測確診趨勢。而現階段，她相信菲律賓的醫院已經做好了準備。

據菲律賓衛生部介紹，目前，所有海外旅客入境菲律賓均需要提供疫苗完全接種證明，沒有接種疫苗的人需提供陰性抗原檢測結果。

另據印尼新聞網站Kumparan和英國廣播公司（BBC）報導，與菲律賓相同，印尼政府目前也沒有計畫收緊對來自中國的旅客的入境限制。

根據印尼現行規定，所有從海外入境的旅客只需要出示疫苗完全接種證明。今年5月，印尼取消了對完全接種疫苗的旅客進行核酸檢測的要求，除非旅客出現新冠症狀或體溫超過37.5℃。

「沒有立即改變現有政策的必要，但我們將繼續監測局勢」，印尼政府新冠特別工作組發言人維古（Wiku Adisasmito）29日接受BBC採訪時稱，印尼現階段的入境防疫措施「仍然適用於所有海外旅客，無論他們來自哪裡」。

同日稍早，澳洲方面同樣表示，目前不會改變對中國旅客的入境規定。

澳洲總理艾班巴尼斯表示，「我們將聽取衛生專家的適當建議」，中澳間的旅行建議現階段沒有變化，但將繼續監測情況。截至目前，入澳人員不需要提供疫苗接種證明，也無需提供新冠病毒檢測呈陰性的證明。

為保障促進中外人員交流交往，12月27日，中國大陸國家移民管理局宣佈自2023年1月8日起有序恢復受理審批中國大陸公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理大陸居民旅遊、商務赴港簽證。但此後，包括美國、印度、義大利、日本等國家對來自中國大陸旅客增加限制。