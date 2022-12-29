大陸政府日前宣布，將取消入境大陸後全員核酸檢測和集中隔離等措施，並將有序恢復民眾出境旅遊。但因大陸境內疫情目前正急速上升，美國政府28日宣布，將要求從中國大陸及香港、澳門出發的航空公司乘客，入境美國之前對新冠病毒檢測須呈陰性。

香港信報29日報導，美國聯邦衛生官員表示，所有來自中國大陸、香港或澳門的兩歲及以上旅客，必須在出發前往美國前兩天接受新冠病毒檢測。新措施在2023年1月5日起生效，不論國籍以及是否已經接種疫苗都適用。

美國衛生官員表示，檢測可以是核酸檢測，或者在遠程醫療人員指導下進行的抗原檢測，並在登機前向航空公司展示有關證明。如果旅客在乘搭飛機前十天以上檢測呈陽性，可以提供康復證明文件代替陰性檢測證明。這項新要求適用於直航航班或經第三地轉機到美國的旅客。

報導稱，大陸政府放寬嚴格的「清零政策」後，大陸確診病例近期大幅增加。華府官員表示，美國對大陸疫情的情況了解有限，還不清楚哪些變種病毒在大陸境內傳播，而且傳播速度加快後，也增加出現新變種的可能性。

另外，對於部分國家對入境的中國旅客採取強制新冠檢測措施，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）29日表示，澳洲對大陸旅客的入境規定沒有任何改變。艾班尼斯表示，澳洲政府將聽取衛生專家的適當建議，並將繼續監測新冠病毒對澳洲及世界各地的影響。