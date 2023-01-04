遭點美方施壓擋加熱菸修法 柯建銘駁斥：哪個美國人來找過我？

針對我國是否開放電子菸、加熱菸，傳出原本經過4次政黨協商，取得包括加熱菸載具納管，不得宣傳廣告，未滿20歲不得購買等共識，卻被民進黨總召柯建銘推翻，背後傳出是有來自美方的壓力，對此，國民黨立委林為洲昨日在臉書痛批，《菸害防制法》修法，超大型翻車現場，沒想到高層一聲令，通通推翻，原來之前討論協商，都只是演戲過場。

對此，柯建銘今受訪表示，有關《菸害防制法》已經搞了兩屆，行政院立場就是一禁一管，就照這個處理就好了，沒有共識的部分就表決，不存在所謂一個人收在手上，不出委員會，這個案子就卡死。

柯建銘強調，這個都已經超過1個月都是院會處理，所有法案都會排進程序委員會，包含平均地權條例，該面對就會面對；至於被問到是否因美國壓力，柯建銘怒斥，「美國哪個人來找過我，請他說明清楚」，這很正常的法案，太多走私進來，搞了兩屆，這是一個再平常不過的政策，行政院定調就趕快走就好。

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