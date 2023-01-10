行政院會預計12日提出還稅於民相關特別條例，國民黨立法院黨團主張立法院加開臨時會，盼能在農曆年前發現金，讓民眾能過好年。不過，傳出民進黨團內部群組，已經發出通知，請執政黨委員16日至19日預留時間，欲處理特別條例。民進黨團幹事長羅致政則表示，只是提醒委員先預留時間，非一定要開臨時會。民進黨立法院黨團總召柯建銘也表示，總預算要通過，法案全部通過，才會再來談是否延會。

國民黨日前提議延會至19日，處理發放現金法案及特別預算，雖然在多次黨團協商後尚未討論到延會，但傳出民進黨團內部群組已發出通知，請執政黨委員將16至19日的時間保留下來，因應處理特別條例。

對此，羅致政表示，目前都還沒有討論，現在優先處理預算、法案，等國民黨正式提案及行政院通過相關特別條例後再討論，現在只是先請委員預留時間，尚未定案。

柯建銘強調，昨天黨團協商也談過這個問題，第一個朝野都有共識，總預算要通過、法案全部通過，才會談到是否延會或是加開臨時會，柯建銘說，行政院預計12日也會提出來相關條例，而國民黨已提出。

柯建銘則表示，要在農曆年前發現今有難度，大家要冷靜想一想，除了要三讀，還有發放時間設計，沒有1個月怎麼可能，過年前要發現金，光作業都來不及，且銀行也關門了。