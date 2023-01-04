立院衛環委員會協商《菸害防制法》，關於加熱菸及其載具爭議，國民黨立委林為洲今表示，上周開會四黨都已經有共識，國健署都寫好法條，昨天卻由民進黨團總召柯建銘一個人反對就翻車，「他一個人說了算？多大的美國壓力？」柯建銘對此則反駁，「哪個美國人找過我，請他說明清楚。」

林為洲說，把加熱菸跟載具都納管，且不能廣告不能宣傳、20歲以下不能購買，這是四黨的共識，也是衛福部寫的版本，昨天下午卻得到訊息，說柯建銘反對，所以不納管，等於加熱菸載具可以廣告還可以宣傳，讓學生都可以買，「難道學生買回去想當玩具？當然是要抽煙啊！一個柯建銘打臉四黨委員，他一個說了算？多大美國壓力？現在才突然翻車？」

林為洲質疑，到底柯建銘什麼時候受到壓力或是菸商遊說？美國規定菸商不能遊說外國國會議員，在台灣的代理菸商也不能，他會請檢調徹查，菸商有沒有違法遊說。

林為洲指出，民進黨團希望這會期通過這法案，國民黨本來也不反對這會期通過，因為除了納管及其載具，還有對於紙菸有更多嚴格限制，但希望協商出來的，是大家能接受版本，沒想到最後階段了，還發生翻車，本來今天就能完成協商，不須經院長協商，就可通過大家同意過的版本，卻被柯建銘一人否決。

柯建銘對此表示，立法院的案子本來就是如果沒共識就表決，不存在林為洲一個人抓在手上，不給出委員會的，法案要是超過一個月就是院會處理，該面對就要面對。

對於美國有無施壓？柯建銘反問，「美國人哪一個找過我？請他說明清楚」，這是正常法案，不應該懸而不決，現在已經太多人在走私，連很多立委都在抽，這個法還要搞兩屆，行政院都定調了，就趕快照程序走就好。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。