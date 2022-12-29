根據日媒報導，日本政府正研議，是否要把新型病毒的傳染病等級，降到跟流感一樣。另外，根據日本抗疫限制，目前從香港飛抵日本班機，只能降在官方所指定的機場。對此，香港表達不滿並抗議，因為可能會影響好幾萬名旅客權益。

香港民眾瘋愛日本且視之為旅遊首選之一，但日本抗疫政策並沒有因為此點而對香港有特殊待遇。據悉，30日開始從香港、澳門以及中國大陸飛往日本的飛機，只能降落在東京的成田以及羽田，外加大阪與名古屋這4座機場。

香港政府失望地表示，礙於日本前述規定，從30日起至明年元月底之間，香港航空業者將有250個出境航班會受到影響。因此段時間適逢假日旺季，大概有6萬名旅客會受到波及。

香港政府指出，香港航空業者的飛機還是可以從日本各個機場載送民眾回來香港，以確保香港人可順利從日本安抵香港，儘量減少此限制對香港旅客造成更多不便。

包括國泰航空、香港航空以及樂桃航空等航空公司都在調整航班，並等候最新通知。在北京政府突然不再堅守清零政策後，美國、印度、義大利以及台灣等地，現在都要求從中國大陸飛來的旅客須強制執行新冠篩檢。

日本共同社29日也報導，日本厚生勞動省可能在明年春天就會降低新冠病毒抗疫等級，但應會分階段進行。日本法定傳染病共有5個等級，1級最嚴重，新冠病毒目前是第2級，流感則是第5級。