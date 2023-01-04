有82年歷史的「八德餘慶堂」，過去是邱氏家族祠堂，二戰期間曾被日軍徵用，當特攻隊的醫務室，而餘慶堂雖出自台灣師傅之手，但從屋瓦到門窗都充滿日式風格，2019年被登錄為歷史建築，上月更通過文資審議，將修復再利用，未來設立故事館，讓市民認識相關歷史。

桃園八德餘慶堂建於1940年，二戰期間曾被日軍徵用，且建物融合日式和漢式風格，2019年被登錄為歷史建築。（蔡依珍攝）

八德餘慶堂建於1940年，二次大戰時舊八德機場（八塊厝機場）距離餘慶堂僅約2公里，且建物具日式風格，餘慶堂受日軍青睞，徵用當陸軍航空隊隊長駐所與戰機疏散區的通訊指揮中心，日軍的醫療單位也曾借用大廳當診療室，這樣淵源也影響當時仍在讀國小的屋主長子邱垂宇，長大後投身軍旅，成為空軍黑蝙蝠中隊一員。

二次戰後邱家收回當祠堂，邱家後代為保存邱氏家族歷史記憶、傳承文化脈絡，積極推動八德餘慶堂成為歷史建築，因八德餘慶堂混合日本洋式建築構造與漢式合院，造型獨特、格局完整，且工法與用材有時代意義，呈現日治後期建築風格與技術，加上曾被日軍徵用，也反映邱氏在八德落地扎根的家族史，2019年9月25日正式公告為歷史建築。

為維護八德地方珍貴的文化資產，文化資產審議會上月通過八德餘慶堂調查研究暨修復再利用計畫，將依文化資產保存法進行後續修復及保存流程，預定2023年申請文資局補助，辦理餘慶堂規畫設計，預計設置可供公眾使用的會議室及多功能展示室等空間，但仍會保留祠堂功能及邱家會客室及辦公室，讓市民認識邱氏家族史及八德歷史。