連續2屆無緣闖進經典賽冠軍戰的日本武士隊，將籌組最強戰力重返榮耀，根據日本媒體消息，紅雀二年級生外野手諾特巴爾（Lars Nootbaar）願意披上日本戰袍，成為隊史首位非日籍球員，諾特巴爾能加入日本是因為他的母親為日本人。

諾特巴爾上賽季繳出打擊率2成28、14支全壘打的成績，雖然數字看起來並不是太耀眼，但以進階數據OPS+（標準化攻擊指數）來看，諾特巴爾有著高於聯盟平均的126，攻擊表現可說是相當優異，逐漸穩坐紅雀右外野先發位置。

紅雀在今年經典賽即將出產多名國手，艾德曼（Tommy Edman）預計代表韓國出賽，戈史密德（Paul Goldschmidt）、阿瑞納多（Nolan Arenado）及溫萊特（Adam Wainwright）也期待替美國完成衛冕霸業，朝著隊史第2座經典賽冠軍努力，不過去年賽季入圍美聯新人王的史蒂芬關（Steven Kwan），目前還沒有加入日本的消息。

諾特巴爾將成為自達比修有、大谷翔平及鈴木誠也後，第4位加入日本代表隊的大聯盟球員，這還沒算上即將旅美效力的吉田正尚及千賀滉大，諾特巴爾的到來將增添日本戰力，日媒也預測他將鎮守中外野位置，與吉田正尚、鈴木誠也組成外野三劍客。