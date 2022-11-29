九合一大選民進黨僅拿下5縣市慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，各界也開始檢討敗選原因。被罷免的桃園市前議員王浩宇今(29日)就在臉書表示「郭正亮要先處理」，引發熱議。媒體人黃揚明則引述郭的回應表示，郭正亮早就是失聯黨員，就算真的被開除，對民進黨也是「有傷無益」。

民進黨前立委郭正亮日前在《大新聞大爆卦》節目中提到，由於地方選舉「扯到兩岸議題」，民進黨在今年九合一選舉方要打「抗中保台」也「怕怕的」，甚至最拿手的招都拿不出來，認為這次的選舉是他活了一大把年紀，看過最低級、水準最差的選舉。

郭正亮的言論曝光後，加上選舉結果出爐，民進黨慘敗，立刻成了眾矢之的的「戰犯」之一。王浩宇今日凌晨在臉書雖然僅寫下「郭正亮要先處理」這7個字，卻引起網友回應，「雙手雙腳贊成」、「民進黨的中間選票被他搞掉一大半，不處理就等被處理」。

「選前我就曾說，選後亮哥一定會變成戰犯。」黃揚明今也在臉書發文談及此事：但亮哥說他已經沒繳黨費2年，早就是失聯黨員，就算真的被開除，對民進黨也只是同溫層更厚，有傷無益。