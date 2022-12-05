交通部長王國材接受質詢(簡立欣攝)

九合一選舉已經過了一周，民進黨慘敗，內閣改組的速度卻拖宕遲滯、迴避關鍵問題。藍營立委今（5）日諷刺表示，民眾用「5G」的方式告訴政府「我們對你不滿意」，結果政府用「撥接」的方式回應民意。

國民黨立委洪孟楷今日赴立法院交通委員會審查112年度中央政府總預算關於交通部氣象局、運輸研究所等預算。他質詢時先是表示，剛剛看到媒體即時報導，交通部長王國材又被媒體問到去留，王國材回說來去隨緣，「你會不會覺得很煩？一個禮拜了都被追問一樣的問題。」王國材說「不會煩」。洪孟楷又說，難道離開定了嗎？難道有人想要這個位置？王說「沒有人通知我」。

洪孟楷又說，一樣是部長，今天早上聽說內政部長徐國勇請辭了，說是健康因素，行政院也證實了，「你覺得是他表達不滿嗎？」王國材回說，徐部長也非常優秀。

洪孟楷問王：「九合一選舉的結果，你認不認為是你的責任？」如果是，當然責無旁貸；如果不是，等於是幫別人升官發財。王說這不是他能決定。

洪孟楷說，現在大家在審明年度總預算，「我們很怕這個會期跟你討論預算，結果下個會期執行的人不是你。」他也呼籲蔡政府，民眾用「5G」的方式告訴你我們不滿意，結果你們用「撥接」的方式回應民意，一個禮拜了所謂選後檢討還在繞圈圈。