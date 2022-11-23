111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段，23日在輔大中美堂登場，開幕戰就饒富意義，尋求3連霸的政治大學，對手是暌違10季、第7度打一級的中興大學，政大第3節強攻緊守，帶出單節27比2的攻勢而拉開差距，最終95比43大勝，拿下兩隊隊史繼89學年後、22年來首次交手的勝利。

此外，政大締造跨季17連勝，持續創隊史新高，輕鬆踏出3連霸第一步。上季政大全季22勝1敗完成2連霸，唯一1敗是預賽第一階段末役76比81輸健行科大，中斷開季6連勝，隨後7連勝結束第三、四階段，八強複賽再7連勝，包括84比75贏健行甜蜜復仇，小巨蛋決賽又2連勝萬能、世新封王，預賽第三階段起合計16連勝收尾，這次再推進1場。

此役政大有三個焦點，第一是先發26分鐘，拿到12分、6籃板、5助攻的大四後衛、108學年新人王林彥廷，他被教頭陳子威設定，本季要頂上張鎮衙畢業後的球隊得分缺口，不過今年夏天受到新冠肺炎疫情影響，他4度隔離、每次7天，合計28天，體重一下飆到88公斤，被陳子威下達「瘦身令」，降到目前82公斤。

林彥廷說：「第一次隔離是被匡列，第二次是隨中華隊到澳洲打世界盃最後一次會外賽，我確診先隔離7天，返台後追加7天，第四次是跟政大到日本打WUBS世界大學籃球系列賽，回台後隔離7天。至於減重成功，是那陣子幾乎一天只吃兩餐，都得忍著硬撐。」

第二個焦點是此役為政大貢獻9分、6籃板及助攻、抄截各4的109學年的大三主控游艾喆，第2節一次絕妙地板傳大一菜鳥宋昕澔左手漂亮挑籃，兩人默契絕佳、一氣呵成，留下精彩好球畫面，賽後游艾喆說：「我出身HBL能仁、宋昕澔來自南山，雖是不同系統，但現在都是政大人，且籃球教育、思維、素養一致，搭配肯定沒問題。」

宋昕澔UBA處女秀替補出賽17分鐘進帳8分、4助攻，他說暑假盃賽起與游艾喆合作愉快、溝通無礙，陳子威強調兩人是「絕配」，本季球隊主打星之一，宋昕澔尤要凸顯進攻及得分才華，外加他與南山同梯196大前鋒吳志鍇，是本季唯二補進的本土雙星，又是大專賽場即戰力，吳志鍇本戰替補16分鐘攻下8分、2籃板，也很稱職。

宋昕澔、吳志鍇都是本季UBA新人王熱門人選，但兩人強調助隊3連霸優先，且有另類任務，就是預賽第四階段最後一場，將與世新大學打壓軸賽，除了是近兩季UBA公開男一級冠軍戰線的延伸，更是「宋吳配」與世新陳將双、張俊生，繼上季HBL冠軍賽南山對決光復後、雙方再度卯上，宋昕澔說，肯定要扳回一城。

至於第三個焦點，是政大兩名新外籍生，莫巴耶先發17分鐘獲14分、8籃板，高布瑞替補20分鐘進帳18分、9籃板，陳子威說，莫巴耶能力無須贅言，高布瑞經過盃賽磨練更加進入狀況，未來將受重用，若能分攤莫巴耶責任，對球隊爭取3連霸也是利多。