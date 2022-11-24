111學年富邦人手UBA大專籃球聯賽，24日公開男一級第一階段預賽第2天，輔仁大學大四射手李沛澄三分球9投中5，並以破6成高命中率攻下生涯新高21分，率隊開局11比0強壓台灣師大，最終71比57主場留下勝利，不但扳回上季預賽69比74輸球一城，也在本階段預賽笑納2連勝。

李沛澄賽後說：「今天手感不錯，隊友又幫我製造機會，於是果斷出手，投籃準星也有找到。」這是李沛澄UBA生涯第三次單場投進5記外線，108學年菜鳥球季對上國體，他三分球7投中5得17分，輔大92比64贏球，隔年8強複賽對義守，又是7投中5拿17分，但輔大85比89失利，今天再一次單場飆5發外線，得分更一舉攻破20分大關，加上輔大2連勝，個人、團隊雙贏。

輔大教練楊哲宜指出，除了李沛澄飆分之外，團隊籃板保護也是關鍵，尤其修正首戰贏國體大，但被搶下太多進攻籃板的缺點，今天雙方同樣抓下35記籃板，進攻籃板7比4輔大小贏台師3個；楊哲宜補充，獲勝另一關鍵是場上每個人都演好自己的角色，特別是賽前設定，要把台師頭號戰將林信寬的得分壓在10分，使命必達。

本戰林信寬先發打23分鐘，10投只中3，靠5罰中4，剛好得10分，輔大劉光尚表示：「我跟隊友江均的防守策略是，不斷碰撞林信寬，讓他出手及手感受影響，算是成功做到教練下達的旨令。」

輔大中鋒喬楚瑜頂著左手拇指小脫臼傷勢，硬撐32分鐘貢獻8分、7籃板、4助攻，表現相當稱職，他說：「看醫生後雖好很多，但投籃多少還是受到影響，還好隊友通力合作，團隊作戰贏球。」