12人上場11人得分、3人上雙位數，加上全隊三分球20投中10，111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第一階斷預賽地主輔仁大學，29日81比43輕取中興大學，笑納主場開季第5勝，累計5勝1敗，緊咬6連勝的衛冕軍政大，暫居第二。

這也是繼80、84、85、100學年後，輔大、中興暌違10年再次交手，以及隊史第5度在一級過招，輔大這回不只贏得對戰5連勝，也寫下對戰最高勝分38、最低失分43。

輔大全場三分球只出手20次是本季開季至今6戰最少的一場，但投進10球命中率五成卻是開季最佳，大一菜鳥潘建宏8投中6、飆18分，締造本季個人單場最高分，更是首度全隊全場之冠，也是繼對萬能科大拿15分後，本季第2度得分上雙，備受「寶兒教練」楊哲宜肯定。

輔大蔡紘揚3投中3得15分，莊博元2投中1得10分；中興開季吞下6連敗，此役以大二的曹爾方10分最多。