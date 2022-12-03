企排18年女子組由新北中纖對戰高雄台電賽事3日在屏東縣立體育館進行，此戰為雙方本季首次碰頭，高雄台電進攻多點開花且火力猛烈，最後以17比25、28比26、25比22、25比16擊退中纖拿下勝利。

首局中纖黃蔓亞先以一記斜線進攻幫助隊伍先行得點，同隊的Sara也加入進攻的行列，中纖取得4分的領先優勢，台電黃瀞萱以一記重扣及時為隊伍止血，但中纖sara、邱雅慧及劉美菁進攻多點開花，讓台電遲遲無法反超比分，中纖ZSANETT再以犀利的扣球進攻幫助拉開比數，同隊的劉美菁一記漂亮的點扣接續火力，最終中纖拿下第一局。

次局台電胡曉佩利用小吊球幫助隊伍得到領先優勢，隨後兩隊戰況膠著，你來我往不斷互換領先，台電的強力進攻面對到中纖密不透風的防守，雙方互不相讓，戰至26比26平手，最後台電靠著胡曉佩的「肉包球」，拿下第二局戰成平手。

第三局兩隊依舊廝殺的難分難解，台電賽中開始對中纖Zsanett進行發球針對，因中纖Zsanett的接球失誤讓台電領先來到了4分，但中纖暫停過後重整旗鼓，比賽再度來到平手的局面，台電胡曉佩中路快攻得手嘗試拉開比分，連帶的全隊士氣大增，台電拉出6分的領先，但中纖並未士氣潰散！靠著童琦芳的兩次發球得分及邱雅慧的精彩攔網將分差扳至1分差，台電李諭及時跳出助隊止血，以一記四號位的斜線重扣保持優勢，最終台電黃芯瑜關鍵的攔網得分率先聽牌。

第四局台電李諭以二號位的斜線重扣幫助隊伍取得領先，但新北中纖本場比賽從未放棄，靠著邱雅慧的精彩攔網反超比分，戰況再陷膠著，高雄台電的陳姿雅以銅牆鐵壁般的熱血攔網幫助隊伍取得領先，同隊的胡曉佩及李姿瑩補上火力支援，將比分拉至10分差，最後台電胡曉佩靠著小吊球幫助隊伍拿下本場勝利。