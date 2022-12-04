戰績墊底的高雄17直播鋼鐵人，4日主場迎戰暫居龍頭的新北國王，延續前一場團隊默契，本土、洋將多點開花，先發五人得分皆達兩位數，鋼鐵人從第二節後半段開始接管比賽，一路領先至比賽結束，終場115比95擊敗國王，鋼鐵人除中止開季6連敗，也拿下本季首勝，國王則吞本季第2敗(5勝)，排名仍居龍頭。

鋼鐵人昨天攻下119分，可惜未能拿下首勝，首節延續昨天的好手感，鐵米今日開局首節百分百命中率，個人獨拿11分，搭配王律翔單節兩記三分彈，帶領鋼鐵人取得領先優勢，打完首節31比27取得領先。

比賽在第二節發生局勢變化，鋼鐵人原本落後2分，但鈦強、陳又瑋打出一波7比0攻勢，逼得國王喊出暫停，但暫停回來之後，鋼鐵人攻勢再起，鈦強的兩次助攻，協助鐵米灌籃與周儀翔的三分彈，再拉出一波7比0的攻勢，逼得國王在一分鐘內再次喊出暫停，打完半場，鋼鐵人65比49領先。

第三節雙方易籃再戰，國王試圖反攻，比數一度追近，但張伯維跳出來，用兩記三分冷箭澆熄國王追分，打完三節鋼鐵人仍取得9分領先；比賽進入決勝節，周儀翔與張伯維連續的三分外線，穩定鋼鐵人的領先優勢，加上鈦強與陳又瑋的持續發揮，協助鋼鐵人在第四節持續拉開差距，終以20分之差擊敗對手。

此次先發五人得分階達兩位數，鐵米攻下27分、18籃板，鈦強攻下33分、11籃板與5助攻，周儀翔攻下12分，陳又瑋攻下13分、6籃板與5助攻，張伯維投進4記三分球攻下12分。

總教練莫銳表示，雖然先前面對6連敗，但整個團隊依舊保持非常正向的態度面對每一次的練習與比賽，此役是他睽違3年重返台灣執教的首勝，真的非常感謝球員、球迷，也喜歡這種所有人團結在一起的感覺。