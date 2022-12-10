梅根在提及和女王第一次見面時 行了誇張的屈膝禮 哈利一臉尷尬

梅根在網飛（Netflix）的新紀錄片中，一邊咯咯笑著回憶她和女王第一次見面的超現實情境，一邊以誇張的動作，行了屈膝禮，似乎在取笑自己遵循王室禮儀的努力。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅根透過紀錄片，終於說出和王室大家長見面的感受。她把與女王的第一次會面，比喻為美國「中世紀時期」的低俗主題晚宴。而她邊回憶這「緊張」時刻，邊深深行了一個誇張的屈膝禮，而哈利則在旁邊面無表情地看著，接著尷尬地瞥開鏡頭，後來才和梅根哈哈大笑起來。

梅根和哈利2016年透露，兩人在交往後不久，就首度受邀在溫莎（Windsor）的皇家小築（Royal Lodge）和女王共進午餐。不過，梅根說，整場午餐感覺就像在家庭晚餐劇院裡放映，有鬥劍和比武的中世紀風遊戲，彷彿在吃過時的盛宴。

事實上，就在哈利和梅根2016年宣布兩人的關係後，女王是第一位會見梅根的王室核心成員。而哈利摟著妻子說，她根本不知道到底是怎麼回事，所以有點震驚。接著梅根說，「這很超現實，不太像『現在妳要見我祖母』的重大時刻。」她強調，當時她和哈利在車裡，只知道要去皇家小築吃午餐，但根本還不知道，馬上就要見女王，可是哈利卻說，「噢，我祖母在這兒，她去過教堂後，都會到這裡。」

Harry's 'poker face' at Meghan 'mocking' the Queen https://t.co/omLsgyJbUM — Daily Mail Online (@MailOnline) December 9, 2022

Why is it ok for Meghan to mock our culture in this way? Or does racism only work one way? #HarryandMeghanNetflix pic.twitter.com/IAbqzHG5N0 — Sarah Vine (@WestminsterWAG) December 8, 2022

「我還記得，我們在車裡，他開著車說，『妳知道怎麼行屈膝禮，對吧？』而我還只以為，那是在說笑。」而哈利說，「你要怎們向人解釋那點？你要怎麼解釋，你要向祖母鞠躬？還有你需要行屈膝禮，尤其對美國人來說，那很怪。」