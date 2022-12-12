英國男星哈利史泰爾斯（Harry Styles）是人氣男團一世代（One Direction）成員，帥氣外表和溫柔嗓音擄獲全球少女芳心，單飛後依舊擁有超高人氣，在樂壇成績亮眼，近期也積極轉往影視圈發展；近日傳出他為了演唱會到巴西，旅途中卻遭武裝搶匪打劫，令許多粉絲擔心他的安危。

綜合外媒報導，事件在本週發生，當時哈利史泰爾斯和部分工作人員正從巴西聖保羅前往古里提巴，將在當地舉行一場演唱會，他們行經BR-116 高速公路，沒想到消息傳到歹徒耳中，在路上巡迴遊覽車被三名男子攔下，他們以逼車手段威脅司機停下，並拿走許多物品，包含樂器和其他表演器材，隨後歹徒開走了遊覽車，據傳搶劫當下歌手就在車內，不過該項消息尚未獲得證實。

當局目前還未逮捕歹徒，且遭搶的車子與物品都未找回，BR-116 高速公路是巴西出了名的危險公路，被稱為「通往地獄的高速公路」；儘管遇上搶劫，哈利史泰爾斯在南美洲的「Love On Tour」演唱會仍相當火熱，門票秒殺售出。哈利史泰爾斯「Love On Tour」從2020年起就在各個地區舉辦，據傳他將在2023年與亞洲歌迷見面，會在泰國、菲律賓、南韓、新加坡、日本等地舉辦演唱會，不過消息公布後，部分亞洲歌迷難免感到失望，可以選擇的地區並不是太多。

哈利史泰爾斯曾和許多名人約會，近年他和導演奧莉薇亞（Olivia wilde）交往，相差10歲的年齡差掀起外界熱議，沒想到有消息指出兩人已經和平分手，知情人透露兩人沒有交惡，因為遠距離和時間選擇暫時分開。