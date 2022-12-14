《哈利王子與梅根》紀錄片 打破網飛上映首周紀錄 23:102022/12/14 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網飛13日表示，8日上架的《哈利王子與梅根》紀錄片前3集觀看時數目前已達8,155萬小時，打破該平台紀錄片上映首周紀錄。此片在全球85國名列觀看前十名，在英國更排名第一。第4～6集將於15日上架，內容重點在於兩人為何決定離開王室。 台新銀「中小企業論壇」 聚焦ESG、數位雙軸轉型 時論廣場》全球化分兩半 中美誰勝出（石齊平） 年後轉型「薪」舞台台北文華東方酒店祭高薪搶人 #全球 #紀錄片 #哈利王子 #梅根 #網飛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲達總座楊麒令：5G專網明年下半年有機會開花 22:082022/12/14 財經 新光三越台中店7樓改裝 助攻今年營收拚240億新高 23:102022/12/14 財經 亞馬遜 助台跨境電商升級 04:102022/12/14 產業．科技 渣打符銘財：台灣央行升息到此為止 18:022022/12/14 財經 期美歐央行釋暖意 資金溫和流入股市 12:042022/12/14 財經 選對台股高息ETF 擁息收保護、易漲抗跌 19:512022/12/14 財經 板卡需求回溫 鈺邦：NB庫存續調整 19:012022/12/14 財經 富達國際全球情緒調查 港人對前景樂觀 19:412022/12/14 財經 電動車彎道超車之策 04:102022/12/14 政治要聞 歐盟通過全球最低稅負 財部：最快2024年元旦跟進 13:222022/12/14 財經 威廉凱特祭秘密武器聯手反擊 掃哈利梅根抹黑烏雲 10:132022/12/14 國際 雲達科技偕國內外企業 邁向數位轉型 23:102022/12/14 財經 受疫情衝擊 亞銀下調陸今明兩年經濟增長預測 12:512022/12/14 財經 馬斯克失首富寶座 財產略輸LVMH董事長 04:102022/12/14 焦點新聞 傳推特拖欠辦公室租金 14:342022/12/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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