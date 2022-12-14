網飛13日表示，8日上架的《哈利王子與梅根》紀錄片前3集觀看時數目前已達8,155萬小時，打破該平台紀錄片上映首周紀錄。此片在全球85國名列觀看前十名，在英國更排名第一。第4～6集將於15日上架，內容重點在於兩人為何決定離開王室。

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